У Києві затримали групу іноземців за підозрою у пограбуваннях і розбійних нападах

Зловмисники грабували людей на парковках та вулицях міста

Працівники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві під час проведення операції "Мігрант" разом із оперативниками Дніпровського управління поліції та працівниками полку поліції особливого призначення №1 затримали трьох чоловік за підозрою у пограбуванні авто. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Національної поліції в місті Києві.

Як повідомляється, до правоохоронців звернулася киянка із заявою про те, що на вулиці Шумського її пограбували.

Потерпіла повідомила, що двоє невідомих підбігли до автомобіля та із салону забрали сумку, в якій знаходилися документи і гроші. Забравши награбоване, нападники сіли в авто і зникли у невідомому напрямку.

Фото: затримання підозрюваних в Києві

Правоохоронці затримали підозрюваного.

Зокрема, було з’ясовано, що зловмисники пересувалися на автомобілях із іноземною реєстрацією та грабували перехожих.

Зловмисниками виявилися троє іноземців, 1978, 1986 та 1990 років народження.

Наразі перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.

"Усіх трьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції за півроку направили в суд 161 кримінальне провадження стосовно організованих злочинних груп.

У той же час за перші шість місяців 2018 року розкрито 703 умисних вбивства та 855 розбійних нападів.

Також повідомлялося, що в Житомирській області затримали учасників злочинної групи за підозрою у замаху на вбивство співробітника поліції.

Упродовж весни 2018 року працівниками кримінальної поліції була задокументована злочинна діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян. Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв’язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київської, Житомирської та Вінницької області. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами ті іншими цінностями.

Також повідомлялося, про затримання групи злочинців, які здійснювали напади по всій Україні.

Зокрема, було встановлено, що члени банди, до складу якої увійшли спортсмени, причетні до низки зухвалих злочинів на території Житомирської та інших областей України.