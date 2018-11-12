ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві чоловік у фіктивному обміннику вкрав у клієнта 50 тис. євро

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 13:37
У Києві чоловік у фіктивному обміннику вкрав у клієнта 50 тис. євро
Фото: місце події (kyiv.gp.gov.ua)

Поліція заарештувала правопорушника

За клопотанням прокуратури м. Києва судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 23-річному зловмиснику, який у фіктивному пункті обміну валют заволодів коштами громадянина у сумі 50 тисяч євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом.

У Києві чоловік у фіктивному обміннику вкрав у клієнта 50 тис. євро

Фото: місце події (kyiv.gp.gov.ua)

"Потерпілий, знайшовши оголошення на сайті, зайшов до цього приміщення і намагався поміняти 50 тис. євро. Отримавши від чоловіка грошові кошти, зловмисник разом з валютою покинув приміщення через спеціально підготовлений отвір у стіні", - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців грабіжника вдалося затримати.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України.

За грабіж в особливо великих розмірах зловмиснику загрожує від 8 до 13 років ув'язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, у Києві затримали трьох чоловік за підозрою у пограбуванні авто. Зловмисники пересувалися на автомобілях із іноземною реєстрацією та грабували перехожих.

Зазначимо, співробітники Національної поліції за півроку направили в суд 161 кримінальне провадження стосовно організованих злочинних груп.

У той же час за перші шість місяців 2018 року розкрито 703 умисних вбивства та 855 розбійних нападів.

 

У Києві поліція викрила групу, що організувала нарколабораторії
Новини України КиївКиївобменникипограбування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся