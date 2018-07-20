З початку року до суду направлено 161 справу стосовно ОЗГ

Також за півроку розкрито 703 умисних вбивства та 855 розбійних нападів

Співробітники Національної поліції за півроку направили в суд 161 кримінальне провадження стосовно організованих злочинних груп. Про це на брифінгу в Одесі заявив заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба Національної поліції.

За його словами, в минулому році таких виробництв було 109. У той же час за перші шість місяців цього року розкрито 703 умисних вбивства та 855 розбійних нападів.

"У цьому році розкрито майже 101 тисячу злочинів, у тому числі 36 тисяч - тяжких та особливо тяжких. За окремими напрямами нам вдалося досягти кращих результатів за останні п'ять років", - повідомив Аброськін.

Крім того, за словами начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергія Тихонова, зафіксований спад у скоєнні розбійних нападів та грабежів - одна тисяча і 6,5 тис. зареєстрованих таких злочинів відповідно в цьому році. При цьому, наприклад, у 2016 році було зареєстровано відповідно дві тисячі і 13 тис. таких кримінальних правопорушень.

"Разом з тим в 2018 році розкрито 855 розбоїв і 3,3 тисячі грабежів. Крім того, розкрито 703 умисних вбивства з 774 зареєстрованих в цьому році. Також розкрито понад 51 тисяча крадіжок і 1,2 тисячі незаконних заволодінь транспортних засобів", - розповів Тихонов.

Фото (npu.gov.ua)

Нагадаємо, за даними на 17 березня, з початку 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп.