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В Киеве мужчина бросил молоток в окно Рады и пытался сбежать от полиции

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 14:37
В Киеве мужчина бросил молоток в окно Рады и пытался сбежать от полиции Фото: задержание хулигана (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

В Киеве мужчина разбил окно в здании Верховной рады Украины, бросив в него молоток. Он также пытался сбежать от полиции, но его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

Сообщается, что в Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил окно здания Верховной рады.

"Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна - молоток - и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", - говорится в сообщении.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. С задержанным общаются следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании генконсульства Украины в Гамбурге разбили окно, пострадавших в результате инцидента не было. Дипломатическое представительство не прекращало работу.

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