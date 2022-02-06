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У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради і намагався втекти від поліції

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 14:37
У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради і намагався втекти від поліції Фото: затримання хулігана (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

У Києві чоловік розбив вікно в будівлі Верховної ради України, кинувши в нього молоток. Він також намагався втекти від поліції, але його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної ради.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна - молоток - і кинув їм у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Із затриманим спілкуються слідчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у будівлі генконсульства України в Гамбурзі розбили вікно, постраждалих внаслідок інциденту не було. Дипломатичне представництво не припиняло роботу.

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