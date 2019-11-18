В Киеве на мосту столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (скриншот)

В результате ДТП пострадали двое людей

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Русановском мосту (Броварской проспект), в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП травмировались водитель и пассажир автомобиля Skoda, который столкнувшись с Renault отбросило на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с Nissan.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех деталей аварии. Травмированных медики госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

РБК-Украина писало, что в Киеве пьяный водитель такси устроил тройную аварию. Он врезался в автомобиль, а затем, скрываясь с места ДТП, допустил столкновение еще с двумя. В результате пострадала беременная женщина.