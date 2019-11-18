У Києві на мосту зіткнулися три автомобілі, є постраждалі

Фото: місце події (скріншот)

Унаслідок ДТП постраждали двоє людей

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на Русанівському мосту (Броварський проспект), унаслідок якої постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що відбулося зіткнення трьох автомобілів. За попередньою інформацією, в результаті автопригоди травмувались водій та пасажир автомобіля Skoda, який зіткнувшись з Renault відкинуло на зустрічну смугу руху, в результаті чого відбулось зіткнення з Nissan.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей автопригоди. Травмованих учасників медики шпиталізували до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків-Довжанський у місті Чугуїв сталася дорожньо-транспортна (ДТП), в результаті якої постраждали двоє людей.

РБК-Україна писало, що в Києві п'яний водій таксі влаштував потрійну аварію. Він врізався в автомобіль, а потім, втікаючи з місця ДТП, допустив зіткнення ще з двома. В результаті постраждала вагітна жінка.