В Киеве на мосту Патона водитель открыл стрельбу: мужчину задержали

В Киеве водитель BMW открыл стрельбу на мосту Патона и скрылся с места происшествия. Правоохранители отследили автомобиль, подозреваемые задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

По данным правоохранителей, инцидент на мосту Патона произошел 19 ноября около 11:00. Водитель BMW несколько раз выстрелил в воздух. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Водитель с мест происшествия скрылся. Полицейские по камерам наблюдения отследили автомобиль. В автомобиле патрульные обнаружили двух мужчин.

При осмотре салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет. Объяснить свои действия на мосту мужчины не смогли. Оружие изъято для экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: в Киеве водитель BMW устроил стрельбу на мосту Патона (t.me/kyivpatrol)