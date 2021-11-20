В Киеве на мосту Патона водитель открыл стрельбу: мужчину задержали
В Киеве водитель BMW открыл стрельбу на мосту Патона и скрылся с места происшествия. Правоохранители отследили автомобиль, подозреваемые задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
По данным правоохранителей, инцидент на мосту Патона произошел 19 ноября около 11:00. Водитель BMW несколько раз выстрелил в воздух. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Водитель с мест происшествия скрылся. Полицейские по камерам наблюдения отследили автомобиль. В автомобиле патрульные обнаружили двух мужчин.
При осмотре салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет. Объяснить свои действия на мосту мужчины не смогли. Оружие изъято для экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: в Киеве водитель BMW устроил стрельбу на мосту Патона (t.me/kyivpatrol)
Напомним, 9 ноября на Подоле в Киеве мужчина открыл стрельбу в воздух - его задержали.