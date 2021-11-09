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В Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу: стрелка задержали

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Вторник 09 ноября 2021 19:01
В Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу: стрелка задержали Фото: В Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в Подольском районе мужчина открыл стрельбу. Правоохранители задержали его, после чего сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел на улице Кирилловской. О происшествии сообщили прохожие, которые позвонили на спецлинию 102. Через несколько минут правоохранители прибыли на место происшествия и задержали стрелка.

Полицейские проанализировали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали стрельбу, чтобы установить детали и мотивы происшествия. Также правоохранители допросили злоумышленника.

Как выяснилось, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.

"Мы обнаружили у него предмет, похожий на стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли 9 гильз. Все изъято отправлено на проведение соответствующих экспертиз", - заявила дознаватель Подольского управления полиции Юлии Марценюк.

Злоумышленником оказался уроженец Винницкой области, 1992 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Патрульные провели тестирование правонарушителя на драгере, показавшем результат 1,44 промилле алкоголя. Мотивы содеянного мужчина объяснить не смог.

Правоохранители сообщили стрелку о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Мужчине грозит штраф в размере 1-2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

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