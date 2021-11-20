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У Києві на мосту Патона водій відкрив стрілянину: чоловіка затримали

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Львів, Субота 20 листопада 2021 15:42
У Києві на мосту Патона водій відкрив стрілянину: чоловіка затримали Фото: у Києві водій BMW влаштував стрілянину на мосту Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві водій BMW відкрив стрілянину на мосту Патона і зник з місця події. Правоохоронці відстежили автомобіль, підозрювані затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними правоохоронців, інцидент на мосту Патона стався 19 листопада близько 11:00. Водій BMW кілька разів вистрілив у повітря. Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Водій з місць події зник. Поліцейські по камерах спостереження відстежили автомобіль. В автомобілі патрульні виявили двох чоловіків.

При огляді салону автомобіля правоохоронці виявили пістолет. Пояснити свої дії на мосту чоловіки не змогли. Зброю вилучено для експертизи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Фото: у Києві водій BMW влаштував стрілянину на мосту Патона (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, 9 листопада на Подолі в Києві чоловік відкрив стрілянину у повітря - його затримали.

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