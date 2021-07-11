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В Киеве на мосту Патона прорвало трубу

Автор: РБК-Украина

В воскресенье вечером, 11 июля, в Киеве на мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы. С середины моста струится водопад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный".

На данный момент "Киевводоканал" пока официальных сообщений не давал.

Напомним, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

Ранее стало известно, что в столице на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу.

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Киевмост Патонапрорыв