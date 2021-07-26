На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу

В понедельник, 26 июля, в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту имени Евгения Патона. С моста струится водопад, который впадает в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный .

В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.

Напомним, что 11 июля в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети локализовали.

Кроме того, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.