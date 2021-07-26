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У Києві на мосту Патона локалізували прорив труби

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Понеділок 26 липня 2021 16:41
У Києві на мосту Патона локалізували прорив труби Фото: у Києві на мосту Патона локалізували прорив труби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби. Пошкодження тепломережі було виявлено під час планових гідравлічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Під мостом Патона виявили і локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Зараз почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня у Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Крім того, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

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Київ мост Патона трубопровод
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