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В Киеве на мосту Метро работает полиция и взрывотехники. Там обнаружили "подозрительный предмет"

Автор: РБК-Украина

В Киеве правоохранители проводят проверку на мосту "Метро". Поступила информация о "подозрительном предмете".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб, специалисты взрывотехнической службы, кинологи. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

Сегодня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста "Метро" на пешеходной зоне

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в начале лета 2020 года неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту и закрыты некоторые станции метрополитена.

Правоохранители взрывчатки не обнаружили. Мужчине объявили подозрение в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

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