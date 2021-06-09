У Києві на мосту Метро працює поліція та вибухотехніки. Там виявили "підозрілий предмет"

У Києві правоохоронці проводять перевірку на мосту "Метро". Надійшла інформація про "підозрілий предмет".

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту "Метро" на пішохідній зоні

Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи. Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.

Нагадаємо, на початку літа 2020 року невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. У зв'язку з цим був перекритий рух на мосту та закриті деякі станції метрополітену.

Правоохоронці вибухівки не виявили. Чоловіку оголосили підозру у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.