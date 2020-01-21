В Киеве мошенники за 20 тысяч долларов обещали должность начальника колонии

В среду, 21 января, в Киеве задержали мошенников, которые за 20 тысяч долларов обещали должность начальника исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что силовики задержали указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения денег.

"Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура Житомирской области сообщила исполняющему обязанности директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий о подозрении по факту незаконной вырубки леса на 15 миллионов гривен. Он составил и издал ряд подложных официальных документов, чтобы скрыть эти действия.

Также РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора Украины обратился к правительству с предложением законодательно урегулировать вопросы оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют о голодовке в местах лишения свободы. Дело касается принудительного кормления осужденных, которое в данный момент не может быть реализовано.