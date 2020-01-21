У Києві шахраї за 20 тисяч доларів обіцяли посаду начальника колонії

У середу, 21 січня, у Києві затримали шахраїв, які за 20 тисяч доларів обіцяли посаду начальника виправної колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що силовики затримали зазначених осіб в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України відразу після отримання грошей.

"Затримання відбулося в одному з ресторанів. Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прокуратура Житомирської області повідомила виконуючому обов'язки директора одного з комунальних лісогосподарських підприємств про підозру за фактом незаконної вирубки лісу на 15 мільйонів гривень. Він склав і видав ряд підроблених офіційних документів, щоб приховати ці дії.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора України звернувся до уряду з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування в місцях позбавлення волі. Справа стосується примусового годування засуджених, яке в даний момент не може бути реалізовано.