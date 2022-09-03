В Киеве могут внедрить новый способ оплаты проезда в транспорте: о чем речь

Автор петиции указывает на то, что при проезде в общественном транспорте пассажиры не могут приобрести физический билет, а оплата проезда в приложении "Киев Цифровой" является "не совсем надежной, поскольку требует наличия заряженного смартфона и подключения к Интернету".

К тому же, добавляет автор, гостям столицы "нецелесообразно покупать транспортную карту для нескольких поездок".

В петиции, которая набрала более 8 тысяч голосов, отмечается, что метод оплаты банковской картой в метро хорошо себя зарекомендовал и оказался часто используемым киевлянами.

На петицию уже отреагировали власти Киева, а именно - мэр города Виталий Кличко. По его словам, оплата проезда картой – это компетенция коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр".

Он подчеркивает, что установленные в транспорте валидаторы технически готовы к приему оплаты проезда банковскими карточками.

"В рамках реализации функционала, позволяющего использовать банковскую карту в системе АСОП, сообщаем о поддержке электронной петиции", - говорится в ответе Кличко.

Однако непонятно, когда именно такой способ оплаты проезда может появиться в киевском транспорте. В ответе на петицию о сроках также не сообщается.