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У Києві можуть впровадити новий спосіб оплати проїзду в транспорті: про що мова

Фото: у Києві можуть впровадити новий спосіб оплати проїзду в транспорті (kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителі Києва попросили впровадити оплату проїзду банківською картою у всіх видах громадського транспорту. Петиція отримала потрібну кількість голосів і була схвалена владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію.

Автор петиції вказує на те, що при проїзді в громадському транспорті пасажири не можуть придбати фізичний квиток, а оплата проїзду в додатку "Київ Цифровий" є "не зовсім надійною, оскільки вимагає наявності зарядженого смартфона і підключення до Інтернету".

До того ж, додає автор, гостям столиці "недоцільно купувати транспортну карту для кількох поїздок".

У петиції, яка набрала понад 8 тисяч голосів, наголошується, що метод оплати банківською картою в метро добре себе зарекомендував і виявився часто використовуваним киянами.

На петицію вже відреагувала влада Києва, а саме - мер міста Віталій Кличко. За його словами, оплата проїзду карткою - це компетенція комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Він підкреслює, що встановлені в транспорті валідатори технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками.

"В рамках реалізації функціоналу, що дозволяє використовувати банківську карту в системі АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції", - йдеться у відповіді Кличка.

Однак незрозуміло, коли саме такий спосіб оплати проїзду може з'явитися в київському транспорті. У відповіді на петицію про терміни також не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів. З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.

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Київ