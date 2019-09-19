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В Киеве могут усилить меры безопасности после "захвата" моста

Новости » Общество    19.09.2019 - 15:19
В Киеве могут усилить меры безопасности после "захвата" моста
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

После инцидента с "минированием" моста Метро в Киеве могут пересмотреть систему охраны

Национальная полиция Киева пересмотрит охрану инфраструктурных объектов в связи с "минированием" моста Метро. Об этом на брифинге заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, на данный момент в Киеве существует система охраны, но она может быть усилена.

"Система охраны есть, в том числе и этого моста. У нас есть отдельное подразделение, которое этим занимается. Безусловно, мы пересмотрим некоторые аспекты охраны инфраструктурных объектов с Нацгвардией и местными властями", - заявил глава полиции Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что дело о "минировании" моста Метро не будут квалифицировать как подготовку к теракту. По словам Андрея Крищенко, полиция согласовала эту позицию с прокуратурой города Киева.

Также, РБК-Украина писало, что полиция не открывала огонь по Алексею Бельку, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, так как он не угрожал жизни мирных жителей. По словам Крищенко, Белько открыл огонь по беспилотнику правоохранителей, но угрозы для населения он не представлял.

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Новости Украины КиевохранаАндрей Крищенко
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