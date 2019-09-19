ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві можуть посилити заходи безпеки після "захоплення" моста

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 15:19
У Києві можуть посилити заходи безпеки після "захоплення" моста
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Після інциденту з "мінуванням" мосту Метро в Києві можуть переглянути систему охорони

Національна поліція Києва перегляне охорону інфраструктурних об'єктів у зв'язку з "мінуванням" мосту Метро. Про це на брифінгу заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенко, на даний момент в Києві існує система охорони, але вона може бути посилена.

"Система охорони є, в тому числі і цього мосту. У нас є окремий підрозділ, який цим займається. Безумовно, ми переглянемо деякі аспекти охорони інфраструктурних об'єктів з Нацгвардією та місцевою владою", - заявив глава поліції Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справа про "замінування" мосту Метро кваліфікувати як підготовку до теракту. За словами Андрія Крищенко, поліція погодила цю позицію з прокуратурою міста Києва.

Також, РБК-Україна писало, що поліція відкривала вогонь по Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, так як він не погрожував життю мирних жителів. За словами Крищенко, Белько відкрив вогонь по беспилотнику правоохоронців, але загрози для населення він не уявляв.

У затриманого на мосту Метро не було вибухівки Кабмін спростив вимоги по ліцензіям для охоронних фірм
Новини України КиївохранаАндрій Крищенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся