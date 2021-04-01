В Киеве могут продлить локдаун после 16 апреля

В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля. При этом столичная власть все же надеется, что карантин удастся ослабить.

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - заявил он.

В КГГА отметили, что такой карантин сейчас необходим, несмотря на негативное влияние его на экономику и бизнес. Ситуация в столичных больницах сейчас сложная.

"Подобные решения - по усилению карантина - сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", - пояснил Мондриевский.