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В Киеве могут продлить локдаун после 16 апреля

Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля. При этом столичная власть все же надеется, что карантин удастся ослабить.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский в эфире "Громадського радио".

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - заявил он.

В КГГА отметили, что такой карантин сейчас необходим, несмотря на негативное влияние его на экономику и бизнес. Ситуация в столичных больницах сейчас сложная.

"Подобные решения - по усилению карантина - сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", - пояснил Мондриевский.

Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.

Также РБК-Украина писало, что если Киев до 16 апреля выйдет из "красной" зоны, локдаун в столице отменят.

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Новости Украины КГГАКиевЛокдаун
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