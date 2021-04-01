RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві можуть продовжити локдаун після 16 квітня

Автор: Ігор Литвиненко

У Київській міській державній адміністрації не виключають можливість продовження локдауну в Києві після 16 квітня. При цьому столична влада все ж сподівається, що карантину вдасться послабити.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський в ефірі "Громадського радіо".

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявив він.

У КМДА зазначили, що такий карантин зараз необхідний, попри негативний вплив його на економіку і бізнес. Ситуація в столичних лікарнях зараз складна.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - пояснив Мондрієвський.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Також РБК-Україна писало, що якщо Київ до 16 квітня вийде з "червоної" зони, локдаун в столиці скасують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КМДАКиївЛокдаун
Читайте також
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
Графік, оплата і спецперепустки: як працюватиме метро в Києві з 5 квітня
Прогноз погоди