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В Киеве могут ограничивать движение транспорта 12-14 мая из-за визита главы Сейма Литвы

Автор: РБК-Украина

В течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможны ограничения движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

Отмечается, что госохрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и других высокопоставленных чиновников, которые прибывают в Украину в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

"12-14 мая в связи с рабочим визитом в Украину председателя Сейма Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта. На первом этапе работ будет обновлен участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян).

Кроме этого сообщалось, что в 2021 году в Киеве начнут строить обходную дорогу протяженностью в 150 километров.

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Новости Украины ограничение движенияКиев