В Киеве могут ограничивать движение транспорта 12-14 мая из-за визита главы Сейма Литвы

В течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможны ограничения движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины .

Отмечается, что госохрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и других высокопоставленных чиновников, которые прибывают в Украину в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

"12-14 мая в связи с рабочим визитом в Украину председателя Сейма Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города", - говорится в сообщении.