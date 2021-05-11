У Києві можуть обмежувати рух транспорту 12-14 травня через візит голови Сейму Литви

Протягом 12-14 травня у Києві перебуватиме голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. У зв'язку з цим у столиці можливі обмеження руху транспорту.

Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони України .

Відзначається, що держохорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів й інших високопоставлених чиновників, які прибувають в Україну у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

"12-14 травня у зв’язку з робочим візитом в Україну Голови Сейму Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста", - йдеться в повідомленні.