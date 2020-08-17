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В Киеве в многоэтажке произошел пожар

Киев, Понедельник 17 августа 2020 09:45
В Киеве в многоэтажке произошел пожар
Фото: пожар в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Андрей Козловский

На месте происшествия работают спасатели

Сегодня, 17 августа, в одной из многоэтажек Киева произошел пожар. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, пожар произошел на улице Бориспольской 4 на 9 этаже. Сейчас устанавливается информация о пострадавших и причину возгорания.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадали трое людей.

Кроме того, в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

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