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В Києві в багатоповерхівці сталася пожежа

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 09:45
В Києві в багатоповерхівці сталася пожежа
Фото: пожежа у Києві (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Андрій Козловський

На місці події працюють рятувальники

Сьогодні, 17 серпня, в одній із багатоповерхівок Києва сталася пожежа. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Бориспільській 4 на 9 поверсі. Наразі встановлюється інформація про потерпілих та причину загоряння.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку у результаті чого постраждали троє людей.

Крім того, у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

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