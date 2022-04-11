В Киеве минимизирует риск пожаров: запретили посещать лес и создадут оперативный штаб

В Киеве запрещено посещать леса на период действия военного положения, чтобы минимизировать риск пожаров. Также создадут штаб по ликвидации пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" создадут штаб по ликвидации пожаров, а в городских лесопарковых хозяйствах приведут к полной готовности противопожарную технику, наблюдательные башни с системой видеонаблюдения и средства связи.

Также будет сформирован неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для заправки пожарных автомобилей, в частности, ГСЧС в городе Киеве.

Кроме того, специалисты имеют на территории коммунальных предприятий лесопарковых хозяйств выявить и ликвидировать последствия снеголомов и ветровалов и стихийные свалки.

К тому же вокруг пожароопасных участков леса восстановят и будут поддерживать в надлежащем состоянии сеть минерализованных полос.

Отмечается, что также отремонтируют и противопожарные водоемы, резервуары для забора воды и подъезды к ним.