В Киеве метро и наземный транспорт 12 декабря будет работать дольше

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работу транспорта в Киеве продлили в связи с матчем Лиги чемпионов УЕФА

В Киеве в среду, 12 декабря, после матча Лиги чемпионов УЕФА метрополитен и наземный пассажирский транспорт будут работать дольше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, в связи с проведением футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Шахтер" (Украина) - "Лион" (Франция), который состоится 12 декабря на стадионе НСК "Олимпийский", киевский метрополитен будет работать на 1 час дольше.

"Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на платформе и на входе. Кроме того, для надлежащей перевозки болельщиков, с 21:00 до 22:00 станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход, а "Дворец спорта" - на выход. К тому же, после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции", - отметили в КГГА.

В этот день также вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. В частности, 12 декабря с 21:00 будет увеличено количество автобусов, трамваев и троллейбусов и подовжатьо работу тех маршрутов, которые проходят возле станций метро после отправления последних поездов метрополитена.

Речь идет о таких маршрутах:

троллейбусы - № 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50;

трамваи - № 1, 8, 28;

маршрутные такси № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 220, 433, 457, 502, 516, 530, 537, 550.

Напомним, 12 декабря 2018 в Киеве продолжат работу метрополитена на час. Также с 21:00 по 22:00 на некоторых станциях будет установлен особый режим.