У Києві метро і наземний транспорт 12 грудня працюватиме довше

Роботу транспорту в Києві продовжили у зв'язку із матчем Ліги чемпіонів УЄФА
У Києві в середу, 12 грудня, після матчу Ліги чемпіонів УЄФА метрополітен і наземний пасажирський транспорт будуть працювати довше. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, у зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Шахтар" (Україна) - "Ліон" (Франція), який відбудеться 12 грудня на стадіоні НСК "Олімпійський", київський метрополітен працюватиме на 1 годину довше.
"Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на платформі та на вході. Крім того, для належного перевезення вболівальників, із 21:00 до 22:00 станція метро "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" - буде закрита на вхід, а "Палац спорту" - на вихід. До того ж, після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції", - зазначили в КМДА.
Цього дня також вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Зокрема, 12 грудня із 21:00 буде збільшено кількість автобусів, трамваїв і тролейбусів і подовжатьо роботу тих маршрутів, які проходять біля станцій метро після відправлення останніх поїздів метрополітену.
Йдеться про такі маршрути:
Нагадаємо, 12 грудня 2018 у Києві продовжать роботу метрополітену на годину. Також з 21:00 по 22:00 на деяких станціях буде встановлено особливий режим.