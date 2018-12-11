У Києві метро і наземний транспорт 12 грудня працюватиме довше

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Роботу транспорту в Києві продовжили у зв'язку із матчем Ліги чемпіонів УЄФА

У Києві в середу, 12 грудня, після матчу Ліги чемпіонів УЄФА метрополітен і наземний пасажирський транспорт будуть працювати довше. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, у зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Шахтар" (Україна) - "Ліон" (Франція), який відбудеться 12 грудня на стадіоні НСК "Олімпійський", київський метрополітен працюватиме на 1 годину довше.

"Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на платформі та на вході. Крім того, для належного перевезення вболівальників, із 21:00 до 22:00 станція метро "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" - буде закрита на вхід, а "Палац спорту" - на вихід. До того ж, після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції", - зазначили в КМДА.

Цього дня також вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Зокрема, 12 грудня із 21:00 буде збільшено кількість автобусів, трамваїв і тролейбусів і подовжатьо роботу тих маршрутів, які проходять біля станцій метро після відправлення останніх поїздів метрополітену.

Йдеться про такі маршрути:

тролейбуси - № 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50;

трамваї - № 1, 8, 28;

маршрутні таксі № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 220, 433, 457, 502, 516, 530, 537, 550.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 у Києві продовжать роботу метрополітену на годину. Також з 21:00 по 22:00 на деяких станціях буде встановлено особливий режим.