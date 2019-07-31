В Киеве на месяц частично перекроют Южный мост

В Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде.

Ремонтные работы будут проводится с 22:00 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

"Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

Кроме того, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.