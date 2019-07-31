В Киеве на месяц частично перекроют Южный мост

Ограничение будет действовать с 22:00 2 августа до 31 августа
В Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде.
Ремонтные работы будут проводится с 22:00 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).
"Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении", - говорится в сообщении.
Кроме того, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.