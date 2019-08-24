В Киеве мероприятия ко Дню Независимости прошли без серьезных нарушений

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По подсчетам МВД, в мероприятиях приняли участие около 50 тыс. человек.

"Сейчас все спокойно. Официальные мероприятия, а также марш ветеранов прошли без существенных нарушений общественного порядка. Всего в торжествах по предварительным подсчетам приняли участие около 50 тысяч человек", - сказал Крищенко.

Также по его информации, несколько человек были задержаны. По словам Крищенко, один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента Владимира Зеленского и заявив, что у него есть граната и отказывался спускаться.

Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Независимости, по этому факту открыто уголовное производство. Специалисты проверили всю территорию, угрозы для жизни и здоровья людей обнаружено не было.

Напомним, в Киеве утром в субботу, 24 августа, правоохранители задержали мужчину, который вылез на металлическую опору во время выступления президента Владимира Зеленского.