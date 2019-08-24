У Києві заходи до Дня Незалежності пройшли без серйозних порушень

Заходи до Дню Незалежності України в Києві пройшли без серйозних порушень громадського порядку. Про це сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За підрахунками МВС, в заходах взяли участь близько 50 тис. осіб.

"Зараз все спокійно. Офіційні заходи, а також марш ветеранів пройшли без істотних порушень громадського порядку. Всього в урочистостях з попередніми підрахунками взяли участь близько 50 тисяч осіб", - сказав Крищенко.

Також за його інформацією, кілька людей були затримані. За словами Крищенко, один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента Володимира Зеленського і заявивши, що у нього є граната і відмовлявся спускатися.

Крім того, було одне повідомлення про замінування Майдану Незалежності, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Фахівці перевірили всю територію, загрози для життя і здоров'я людей виявлено не було.

Нагадаємо, в Києві вранці в суботу, 24 серпня, правоохоронці затримали чоловіка, який виліз на металеву опору під час виступу президента Володимира Зеленського.