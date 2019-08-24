На Майдане во время выступления Зеленского задержали ветерана войны на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина вылез на металлическую опору во время выступления президента

В Киеве утром в субботу, 24 августа, правоохранители задержали мужчину, который вылез на металлическую опору во время выступления президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал заместитель главного редактора издания theBabel Евгений Спирин, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По Спирина словам, задержанный имеет статус участника боевых действий.

"На Майдане выступает Зеленский, в качестве сопровождения играет гимн, на заборе сидит человек, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит: "Что я вам сделал". Мужчина с УБД. В результате его сняли с забора, заломили, разбили лицо о плитку, забрали", - рассказал он.

Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, на фоне играет гимн, на заборе сидит мужик, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит: "Что я вам сделал". Мужчина с УБД. В итоге его скинули с забора, заломали, разбили лицо об плитку, унесли. Чуаае рядом говорит:Да он нам мешал, потому что все на него смотрели. Опубліковано Eugeny Spirin Субота, 24 серпня 2019 р.

Напомним, в центре Киева усилили меры безопасности перед торжественными мероприятиями в честь Дня независимости. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. На Крещатике огородили место проведения "Шествия достоинства", а в отдельных местах установлены детекторы. Центр столицы город патрулируют полицейские и нацгвардейцы.