В Киеве меняют условия проезда для льготников

Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными
В Киеве с 1 июля будут изменены условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По словам Кличко, проезд для граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться по электронному билету. Однако возмещение расходов за проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.
Таким образом, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:
Также мэр города отметил, что льготники, которые зарегистрированы в Киеве, будут в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета. Для этого нужно оформить карту киевлянина в любом отделении государственного "Ощадбанка".
Напомним, общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года.
Также ранее сообщалось, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.
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Автор: Андрей Козловский