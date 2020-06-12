В Киеве меняют условия проезда для льготников

Фото: транспорт в Киеве (РБК-Украина)

Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными

В Киеве с 1 июля будут изменены условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, проезд для граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться по электронному билету. Однако возмещение расходов за проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Таким образом, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

купить билет в любой удобный способ;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при оплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд

Также мэр города отметил, что льготники, которые зарегистрированы в Киеве, будут в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета. Для этого нужно оформить карту киевлянина в любом отделении государственного "Ощадбанка".

Напомним, общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года.

Также ранее сообщалось, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

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Автор: Андрей Козловский