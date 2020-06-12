ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве меняют условия проезда для льготников

Новости » Общество     12.06.2020 - 13:05
В Киеве меняют условия проезда для льготников
Фото: транспорт в Киеве (РБК-Украина)

Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными

В Киеве с 1 июля будут изменены условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что такие изменения являются вынужденными.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, проезд для граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться по электронному билету. Однако возмещение расходов за проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Таким образом, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

  • купить билет в любой удобный способ;
  • воспользоваться им в общественном транспорте;
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при оплате банковской картой;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд

Также мэр города отметил, что льготники, которые зарегистрированы в Киеве, будут в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета. Для этого нужно оформить карту киевлянина в любом отделении государственного "Ощадбанка".

Напомним, общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года.

Также ранее сообщалось, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Киевтранспортльготы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь