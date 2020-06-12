В Киеве меняют условия проезда для льготников

Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними
У Києві з 1 липня буде змінено умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
За словами Кличка, проїзд для громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватись по електронному квитку. Однак відшкодування витрат за проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.
Таким чином з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:
Також мер міста зазначив, що пільговики, які зареєстровані в Києві, будуть надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету. Для цього потрібно оформити карту киянина у будь якому відділенні державного "Ощадбанку".
Нагадаємо, громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року.
Також раніше повідомлялось, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.
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Автор: Андрій Козловський