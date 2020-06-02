Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте: названа дата

Электронный билет в общественном транспорте Киева вводят с 1 июля
Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.
Об этом сообщает Telegram-канал киевского метро.
Сообщается, что с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.
Отметим, с 25 мая возобновилась работа киевского метро без жетонов, а пассажиры могут воспользоваться исключительно электронным билетом, банковскими и проездными картами.
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Автор: РБК-Украина