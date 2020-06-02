ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте: названа дата

Новости » Общество     02.06.2020 - 11:54
Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте: названа дата
Фото: Киев переходит на е-билет с 1 июля (facebook.com/Kyivpastrans)

Электронный билет в общественном транспорте Киева вводят с 1 июля

Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Об этом сообщает Telegram-канал киевского метро.

Сообщается, что с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

  • KyivSmartCard
  • Картой метро (до 31.03.2021)
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard.
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Электронный можно приобрести в приложении или Т-киосках

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Отметим, с 25 мая возобновилась работа киевского метро без жетонов, а пассажиры могут воспользоваться исключительно электронным билетом, банковскими и проездными картами.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевтранспортэлектронный билет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь