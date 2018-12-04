В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили руководителя бюро судмедэкспертизы

Фото: передача взятки (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал у подчиненных деньги за непрепятствование в выплате премий

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Ивано-Франковске на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от подчиненных. Чиновник требовал у них деньги за несоздание препятствий в исполнении служебных обязанностей и выплаты премий.

Чиновника задержали на рабочем месте во время получения шести с половиной тысяч гривен, что составило пятьдесят процентов от назначенной премии одному из подчиненных.

Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: изъятые деньги (ssu.gov.ru)

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке руководителя райотдела Государственной исполнительной службы (ГИС) в Николаевской области. Чиновник требовал деньги от фигурантов исполнительных производств за содействие в "закрытии дела" в отношении долговых обязательств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Килийский районный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения жительницу Одесской области за подкуп избирателей.