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В Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом на время карантина

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 21:24
В Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом на время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые маршруты должны появиться с 12:00 18 марта

"Киевпасстранс" и частные перевозчики, которые работают на территории Киева, обязаны обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метрополитена. Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии КГГА, которая занимается вопросы предотвращения распространения коронавируса.

Как отмечается, новые маршруты должны появиться с 12:00 18 марта.

"Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальному предприятию "Киевпастранс", руководителям частных компаний, которые размещены на территории города с 12 час. 00 мин. 18 марта 2020 году до 3 апреля 2020 года: оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов городского подземного электротранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, а количество автобусов не будет увеличивать на время карантина.

Кроме того, в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом он призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

В столице с 17 марта ужесточили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

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