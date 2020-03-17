У Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом на час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові маршрути мають з'явитися з 12:00 18 березня

"Київпастранс" та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов'язані забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метрополітену. Про це йдеться у протоколі засідання постійної комісії КМДА, яка опікується питання запобігання поширенню коронавірусу.

Як зазначається, нові маршрути мають з'явитися з 12:00 18 березня.

"Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальному підприємству "Київпастранс", керівникам приватних компаній, які розміщені на території міста Києва з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року: оптимізувати роботу (маршрути) наземного міського громадського транспорту щодо забезпечення дублювання маршрутів міського підземного електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що "Київпастранс" та приватні перевізники працюватимуть в штатному режимі, а кількість автобусів не буде збільшувати на час карантину.

Крім того, у Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт. При цьому він закликав жителів Києва по можливості не користуватися транспортом.

У столиці з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.