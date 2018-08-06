У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 17:15
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

ДТП сталося на Житомирській трасі

У Києві вантажівка в'їхала у маршрутку, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) кілька людей доставлені в лікарню. Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що ДТП сталася на Житомирській трасі. Попередньо встановлено, що вантажівка Mercedes протаранила маршрутку "Рута" на розвороті. В результаті аварії знесено 30 метрів відбійника.

Через аварію на трасі утворилася пробка. Зараз на місці події працюють медики та поліція.

У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі
У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі
У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі
У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі
 

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі

 

Масштабне ДТП з потерпілими в Києві на Чайці, Житомирська траса: вантажівка протаранила маршрутку на розвороті. Знесли 30 метрів відбійника. Декілька пасажирів госпіталізовані

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Нагадаємо, на початку червня у Києві в Оболонському районі маршрутка насмерть збила жінку на пішохідному переході. Пригода сталася  5 червня 2018 року близько 20:00 на перетині проспектів Степана Бендери та Оболонського.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги:  Київ,  Київ,  ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС