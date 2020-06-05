В Киеве максимальная смертность от COVID-19 с начала эпидемии

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли четыре человека

С начала эпидемии коронавируса в Киеве зафиксирована максимальная суточная смертность. За минувшие сутки умерли сразу четыре человека.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за сутки коронавирус выявили у 82 человек, среди них 14 медиков.

"Умерли от коронавируса, такой цифры у нас еще не было, четыре человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки", - отметил Кличко.

Он также добавил, что с начала эпидемии в Киеве подтверждено 3 292 случая. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 27 киевлян, всего выздоровели 876 человек. На сегодня лидерство по заболеваемости удерживает Дарницкий район, где зафиксировали более 600 случаев.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин; столица не соответствует критерию по количеству новых случаев коронавируса.

В связи с этим в столице откладывается ослабление карантина для ресторанов и кафе, которым с 5 июня разрешили принимать посетителей внутри помещения.

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Автор: РБК-Украина