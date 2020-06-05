У Києві максимальна смертність від COVID-19 з початку епідемії

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли чотири людини

З початку епідемії коронавірусу в Києві зафіксована максимальна добова смертність. За минулу добу померли відразу чотири особи.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за добу коронавірус виявили у 82 осіб, серед них 14 медиків.

"Померли від коронавірусу, такої цифри у нас ще не було, чотири людини. Вперше у нас така кількість летальних випадків за добу", - зазначив Кличко.

Він також додав, що з початку епідемії в Києві підтверджено 3 292 випадки. Крім того, за минулу добу одужали 27 киян, всього одужали 876 осіб. На сьогодні лідерство по захворюваності утримує Дарницький район, де зафіксували понад 600 випадків.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не готові послабити карантин; столиця не відповідає критерію за кількістю нових випадків коронавірусу.

У зв'язку з цим у столиці відкладається ослаблення карантину для ресторанів і кафе, яких з 5 червня дозволили приймати відвідувачів усередині приміщення.

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Автор: РБК-Україна