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В Киеве на Льва Толстого до конца июня ограничивают движение транспорта

Автор: Инна Собора

В Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут происходить в период с 16 мая по 27 июня.

Об этом сообщает "Киев.Трафик".

Так, на улице Льва Толстого начинается капитальный ремонт. Его начнут делать уже завтра с 7 утра.

Будет обновлен участок между ул. Митрополита Липковского и ул. Тарасовской.

"На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровской до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской). Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на вул. Льва Толстого чтобы дважды не ограничивать движение", - говорится в сообщении.

Во время ремонта движение будет частично ограничено.

Напомним, в Киеве 15 и 16 мая ограничат движение транспрота на Левом берегу. РБК-Украина публиковало список улиц.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

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Новости Украины Киевограничение движения