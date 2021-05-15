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У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту

Автор: Инна Собора

У Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження відбуватимутться в період з 16 травня по 27 червня.

Про це повідомляє "Київ.Трафік".

Так, на вулиці Льва Толстого розпочинається капітальний ремонт. Його почнуть робити вже завтра з 7-ї ранку.

Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.

"На першому етапі роботи виконуватимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської). Ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого аби двічі не обмежувати рух", - йдеться в повідомленні.

Під час ремонту рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, у Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березі. РБК-Україна публікувало список вулиць.

Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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