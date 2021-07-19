UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве из-за ливня частично закрыта еще одна станция метро

Автор: РБК-Украина

Из-за сильного ливня в Киеве затопило еще одну станцию метро. На данный момент частично ограничена работа станции "Академгородок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня после обеда Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрКиевметроливень