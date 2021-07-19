Киев накрыла гроза
Фото: Киев накрыла гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыла мощная гроза, улицы заливает водой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Погодные условия в городе значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит и сверкает молния.
Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)
Отметим, что до этого в Киеве была адская жара, без осадков.
В Киеве также похолодало. Температура воздуха опустилась до +22.
Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)
Кроме того, в пресс-службе КГГА сообщили, что в городе до конца суток ожидаются грозы, град, шквалы 15-20 м/с.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Фото: в Киеве потемнело из-за резкого ухудшения погоды (РБК-Украина)
В Киеве за несколько минут ливня уже затопило улицы некоторых районов.