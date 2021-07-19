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Киев накрыла гроза

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 11:55
Киев накрыла гроза Фото: Киев накрыла гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыла мощная гроза, улицы заливает водой.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Погодные условия в городе значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит и сверкает молния.

Киев накрыла грозаФото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Отметим, что до этого в Киеве была адская жара, без осадков.

В Киеве также похолодало. Температура воздуха опустилась до +22.

Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Кроме того, в пресс-службе КГГА сообщили, что в городе до конца суток ожидаются грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киев накрыла грозаФото: в Киеве потемнело из-за резкого ухудшения погоды (РБК-Украина)

В Киеве за несколько минут ливня уже затопило улицы некоторых районов.

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