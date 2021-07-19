У Києві через зливу частково закрито ще одну станцію метро

Через сильну зливу в Києві затопило ще одну станцію метро. На даний момент частково обмежено роботу станції "Академмістечко".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комунального підприємства "Київський метрополітен".
"Станція "Академмістечко", вестибюль №1 закритий на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні пообіді Київ накрила гроза, протягом декількох хвилин затопило вулиці деяких районів. Синоптики прогнозують дощі до кінця дня.