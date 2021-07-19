RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві через зливу частково закрито ще одну станцію метро

Автор: РБК-Україна

Через сильну зливу в Києві затопило ще одну станцію метро. На даний момент частково обмежено роботу станції "Академмістечко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Станція "Академмістечко", вестибюль №1 закритий на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні пообіді Київ накрила гроза, протягом декількох хвилин затопило вулиці деяких районів. Синоптики прогнозують дощі до кінця дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКиївметроливень