В Киеве из-за ливней заблокировано движение трамваев №1 и №3

Непогода в Киеве заблокировала движение транспорта, трамваи стоят с 18:00

Движение трамваев №1 и №3 в Киеве по состоянию на 19:30 в среду, 25 июля, заблокирован в связи с ливнем. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что движение трамваев по этим маршрутам заблокировано в связи со скоплением автомобильного транспорта. Остановка движения трамваев длится с 18:00.

"С 18:00 25 июля временно заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная-за скопления автотранспорта после ливня. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", - отметили в пресс-службе.

Также добавили, что в настоящее время спасательные службы столицы продолжают ликвидацию последствий непогоды. Сильный ливень в Киеве начался после обеда 25 июля.

Напомним, сегодня в Киеве в результате ливня затопило здание Соломенского районного суда, что на улице Шутова.1. Спасатели продолжают откачку воды.

Как сообщало ранее сегодня РБК-Украина, 25 июля в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы. Город стал в пробках.