В Киеве ликвидировали сеть нарколабораторий и притонов

В ходе спецоперации, проведенной в разных районах Киева, были изъяты партии амфетамина, каннабиса, наркотических таблеток и жидких прекурсоров. Кроме того, правоохранители обнаружили стеклянные колбы для изготовления наркотиков, электронные весы, емкости для хранения веществ, медицинские шприцы, документы, черновые записи, банковские карты и телефоны. Все вещи направлены на экспертизу.

Всего в рамках досудебного расследования в столице было проведено более 20 обысков. Установлено 20 человек, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание наркоторговцев (npu.gov.ua)